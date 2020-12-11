РИАМО - 11 дек. Носить маску на улице стоит только в тех местах, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать ее не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается, сообщает РИА Новости.

«Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей без средства защиты. Маска - не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице - сними маску», - отметила врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

По ее словам, когда человек дышит и разговаривает, то на маске образуется влага, а влажную маску нужно сразу выкинуть. К тому же в мороз капли влаги на маске охлаждаются, а значит, замерзает и человек.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев отметил, что при соблюдении социальной дистанции маски на улице не нужны.

«На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких», - сказал Малышев.​​

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11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.