РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 дек. В центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина городского округа Мытищи в пятницу стартовала ArtArea - площадка для развития молодежного творчества, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

По 13 декабря в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина проходит трехдневный интенсив, который станет местом притяжения для творческих людей. В библиотеке ждут молодых, талантливых и активных ребят, которые хотят творить, выражать себя и делиться своим творчеством.

«У нас пройдет трехдневный интенсив, который будет связан с применением библиотеки как площадки для развития творчества и привлечением молодежи в библиотеку. Сегодня у нас проходит правополушарное рисование, тимбилдинг и лекция от Виктории Дячинской «Монетизирование и продвижение творчества», - сказала заведующая культурно-развлекательным сектором библиотеки имени Дмитрия Кедрина Дарья Кудрявцева.

Программа творческой площадки на пятницу: 14:10-15:00 - правополушарное рисование с Людмилой Старковой, 15:00-15:10 - знакомство с организаторами, 15:10-15:40 - тимбилдинг «Коллективное мышление», 15:40-16:00 - чаепитие, 16:00-17:00 - лекция «Продвижение & монетизирование творчества» Виктории Дячинской, 17:00-17:10 - подведение итогов дня.

12 декабря: 15:00-15:10 - сбор участников, 15:10-16:00 - рисуем в технике «Эбру» (рисование на поверхности воды), 16:00-16:30 - чаепитие, 16:30-17:30 - лекция «Самооценка в творчестве» Виктории Дячинской, 17:30-18:50 - ART-QUIZ - интеллектуальная викторина, посвященная различным видам творчества.

13 декабря: 15:00-15:30 - сбор участников, 15:30-16:30 - экскурсия по библиотеке «Библио-тайны Кедринки», 16:30-17:00 - чаепитие, 17:00-17:40 - мастер-класс по актерскому мастерству с Елизаветой Опенько, 17:40-18:30 - создание творческих объектов, открытая творческая зона, 18:30-19:00 - награждение участников.