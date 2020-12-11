РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Пациентки могут принять участие в украшении акушерского отделения горбольницы №1 подмосковного Красногорска к Новому году, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Ежегодно в преддверии праздника акушерское отделение Красногорский горбольницы №1 оформляется на новогоднюю тематику. В этом году специалисты решили пригласить поучаствовать в украшении роддома женщин из отделения патологии», - говорится в сообщении.

Создавать новогоднее настроение медицинский персонал и пациенты будут вместе - на 4 этаже роддома в зоне отдыха разложены материалы для творчества.

«Поделки, сделанные своими руками, отличаются особой душевной атмосферой. Чтобы создать праздничное настроение в роддоме, мы подготовили для беременных трафареты и шаблоны, ножницы, краски и бумагу, а также все необходимые аксессуары. Воплотить свои творческие фантазии и внести свою лепту в украшение роддома может каждая наша пациентка в удобное для нее время», - сказал заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Рустем Ибрагимов.

Созданные руками пациенток снежинки, фонарики и другие поделки будут украшать роддом вплоть до рождественских праздников.