РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. В 2020 году парк «Сказочный» Красногорска вошел в число 14 парков культуры и отдыха, которые благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В результате благоустройства здесь появилась новая парковая мебель – скамейки, декоративные лавки, урны. Для детей обустроили детскую игровую площадку, а для молодежи – спортивную», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В парке появились новые столы для игры в теннис и шахматы, сцена, а также обновили существующий фонтан.

Кроме того, в парке обустроили автогородок – большой комплекс для обучения детей основам безопасности дорожного движения, который представляет собой огороженную площадку, включающую в себя элементы городской дорожной сети с дорожной разметкой, светофоры, дорожные знаки и малые архитектурные формы.

Привели в порядок и хозяйственный блок - сделали обшивку подсобных зданий, ограждения, установили навес для мастерской.

Парк «Сказочный» расположен на живописной поляне среди вековых сосен в центральной части Красногорска вдали от проезжей части и городского шума. История парка началась еще в 1936 году, когда на этом месте детский городок «Сказочный» принял первых посетителей. Строили и оборудовали детский городок работники завода №69 имени Ленина. После этого парк неоднократно менялся и благоустраивался.

«Здесь маленьких посетителей ждут качели, карусели, веселые горки, а любимые сказочные персонажи создают поистине волшебную атмосферу. В глубине детского городка посетителей ждут футбольное-хоккейное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, аттракционы для малышей», - добавляется в сообщении.

Кроме того, летом 2017 года в парке был открыт первый в Подмосковье «Норвежский веревочный парк» с трассами для посетителей разного возраста.