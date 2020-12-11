РИАМО – 11 дек. Один из самых популярных способов сохранения денег сегодня – банковский вклад, среди инструментов инвестирования банковские вклады считаются самыми надежными благодаря государственному страхованию, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

«Для клиентов Сбербанка создана обширная линейка вкладов: «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй». Выбор вклада зависит от ваших целей. Здесь важна не только процентная ставка, но и ваше удобство», — говорится в сообщении.

Например, если надо просто надолго оставить деньги в надежном месте, то подойдет вклад «Сохраняй». На него нельзя добавить деньги или снять часть раньше срока. Зато процентная ставка здесь выше, чем по другим видам вкладов. Если есть желание постепенно накопить на отпуск, крупную покупку или первый взнос по ипотеке, то стоит выбрать вклад «Пополняй». На него можно класть деньги в любое время — например, с каждой зарплаты.

Если нужен просто запас денег на всякий случай, стоит открыть вклад «Управляй». Его можно и пополнить, когда угодно, и забирать часть денег, как только они понадобятся. Проценты при этом не теряются. Нужно только сохранять неснижаемый остаток, который выбирает сам клиент.

Как открыть вклад? Оформить вклад в Сбербанке можно следующими способами:

- В офисе банка. Клиенту необходимо иметь при себе документ, идентифицирующий личность.

- В банкомате Сбербанка. Деньги на вклад можно зачислить путем перевода с карты или непосредственно внести наличные средства в банкомат. В меню банкомата можно ознакомиться с параметрами вкладов банка и указать сумму и срок оформляемого вклада.

- Дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение Сбербанк Онлайн – для действующих клиентов банка.

Для клиентов пенсионного возраста устанавливается максимальная процентная ставка для выбранного срока независимо от суммы.

Зачем нужно открывать вклад?

Вклад позволит обеспечить сохранность денежных средств, накопить на крупную покупку, получить дополнительный доход.

В 2020 году большую популярность набрали банковские сервисы, пользоваться которыми можно не выходя из дома. К таким сервисам однозначно относятся вклады Сбербанка.

Это позволяет избавиться от неудобств, связанных с посещением отделения банка. Оформить свой вклад можно в любое время, в любом месте.

Кроме этого Сбербанк предоставляет выгодные сезонные акции. К примеру, есть шанс получить больше процентов, если вклад оформляется через интернет. Открытие вклада онлайн происходит так же, как и при оформлении в офисе банка. Вклад можно открыть как рублях, так и в иностранной валюте. При этом Сбербанк постоянно работает над вопросами защиты средств вкладчиков.

Итак, преимущества от открытия вклада в Сбербанке - разнообразие предложений в зависимости от потребностей, защита собственных денежных средств и их приумножение, удобные дистанционные сервисы и интересные сезонные акции.