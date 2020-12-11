РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Жители подмосковного Красногорска помогли выявить незаконное строительство двух нежилых построек и жилого дома, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора в ходе совместной работы с жителями городских округов выявили 111 объектов самовольного строительства на территории Московской области в ноябре.

«В городском округе Красногорск инспекторы выявили незаконное строительство двух нежилых построек на улицах Крайняя и Гражданская и жилого дома на улице Набережной», - говорится в сообщении.

В администрацию муниципалитета были отправлены соответствующие уведомления для принятия дальнейших мер по приведению в соответствие или ликвидации выявленного самостроя. Строительство одного из объектов помог выявить житель, который оставил свое обращение на портале «Добродел».

«Главная задача Главгосстройнадзора в работе с самостроями - помочь застройщикам, которые хотят вести свою деятельность законно, привести в соответствие объект и все обязательные документы. Нам важно, чтобы в регионе появлялись новые рабочие места, шли налоговые отчисления в бюджет. Мы готовы оказывать всю необходимую юридическую помощь собственникам и планируем продолжить работу в этом направлении», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Жители муниципалитетов могут помочь в выявлении самостроев. Для этого необходимо оставить заявку в мобильном сервисе «Подмосковные стройки».

«Инспекторы оперативно обработают заявку и выедут на место. Если самовольность объекта подтвердится, в администрацию муниципалитета будет направлено уведомление о выявлении самовольной постройки для принятия дальнейших решений», - заключается в сообщении.