РИАМО - 11 дек. На юго-востоке столицы возведут два корпуса жилого комплекса в рамках первого этапа строительства, их общая жилая площадь составит порядка 36 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что документ на строительство первого этапа ЖК был выдан застройщику АО «СЗ «Перовское» (ГК ПИК).

«Разрешение действительно до 8 декабря 2022 года. Объект будет строиться по адресу: Перовское шоссе, земельный участок 2 (Юго-Восточный административный округ)», - говорится в сообщении.

Благодаря разрешению застройщик может приступить к возведению первого этапа ЖК. В зданиях переменной этажности от 27 до 33 этажей предусмотрено сделать кладовки, общая площадь которых составит порядка 600 квадратных метров.

В двух жилых корпусах первого этапа строительства будет размещено 928 квартир.