РИАМО – 11 дек. Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что часть денег от продажи ГДР (глобальные депозитарные расписки - ред.) группы «Тинькофф» (TCS Group) пойдет на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда по донорству, сообщает РИА Новости.

В пятницу группа «Тинькофф» сообщила о продаже трастом 10,7 миллиона ГДР на общую сумму 326 миллионов долларов.

«Привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до 200 миллионов долларов», - отметил бизнесмен.

После сделки семья Тинькова будет владеть 35%-ной долей TCS Group.​