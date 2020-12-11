РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Застройщик ООО СЗ «Джевоссет» может начать заключать договоры долевого участие с гражданами при строительстве пяти домов в жилом комплексе «Микрогород в лесу» в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзор Московской области выдал застройщику ООО СЗ «Джевоссет» заключение о соответствии компании и ее проектной декларации требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ). Документ дает право указанному застройщику заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве домов №№23, 24, 25, 26, 27 ЖК «Микрогород в лесу», - говорится в сообщении.

Жилой комплекс возводится на Отрадненской территории городского округа Красногорск.

«По проекту указанные дома рассчитаны на 1841 квартиру общей площадью 110 тысяч квадратных метров. Следить за ходом строительства указанных домов можно в мобильном сервисе «Подмосковные стройки» на платформе «Добродел». Для этого необходимо в фильтрах ввести название жилого комплекса или застройщика», - добавляется в материале.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, он не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и так далее.