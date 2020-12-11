РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 12 декабря проведут выставку новогодних рисунков и зажгут очаг, сообщается в группе «Парк «Дубрава» | Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«12 декабря в 12:00 в парке «Дубрава» состоится выставка новогодних рисунков учеников образцового коллектива «Студия изобразительного искусства «АртСтудио». В парке будет представлено 14 работ. Чтобы создать праздничное настроение и уют, в 13:00 там зажгут очаг», - говорится в сообщении.

Организаторы акции приглашают любителей изобразительного искусства в парк. Они пожелали всем отличного настроения и душевных выходных.