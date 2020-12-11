РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. В первом полуфинальном раунде Всероссийских соревнований по баскетболу сыграют воспитанники спортивной школы «Спартак» Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Стали известны города, в которых в январе и феврале 2021 года пройдет первый полуфинальный раунд Всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей 2008 года рождения. Люберчане сыграют с 26 по 31 января в Покровском», - говорится в сообщении.

Всего в первом полуфинальном раунде будут состязаться 54 участника, они сыграют в девяти группах в семи городах. Во второй полуфинал выйдут по три команды из каждой группы, еще одна получит Wild сard.