РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Пожарные учения провели во временном госпитале для коронавирусных больных в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас» Московской области.

«В четверг, 10 декабря, работники 310-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактическое занятие с медицинским персоналом госпиталя в «Крокус Экспо», расположенном в городском округе Красногорск», - говорится в сообщении.

Заместитель начальника Красногорского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Антон Шабалин отметил, что во время пожара в медучреждениях жизни людей чаще всего зависят от правильных действий персонала.

«Пожары в больницах и других лечебных заведениях всегда сложны и имеют свои особенности. В первую очередь, наличие большого количества людей, зачастую не способных самостоятельно передвигаться, значительно осложняет эвакуацию пациентов. Кроме того, возможно выделение токсичных веществ при горении фармацевтических препаратов», - пояснил Шабалин.

По его словам, ввиду большой горючей загрузки кабинетов возникший пожар может развиться до крупных размеров, и для его ликвидации потребуется дополнительное привлечение сил.

Шабалин добавил также, что пожарные на практике отработали действия по ликвидации возгораний в лечебном комплексе.

«В ходе занятия пожарные проверили степень своей готовности к тушению пожаров, а также отработали совместные действия с администрацией и медперсоналом госпиталя. Дополнительно были отработаны вопросы взаимодействия пожарных подразделений с руководством Центральной районной больницы, службами жизнеобеспечения при проведении аварийно-спасательных работ, действия по эвакуации пациентов, включая лежачих больных», - заключил Шабалин.