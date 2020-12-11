РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на улице Дмитриева подмосковной Балашихи, в результате пожара никто не пострадал, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, улица Дмитриева, дом №8 поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 11:58 в пятницу.

«В 12:20 - локализация пожара на площади 15 квадратных метров, в 12:25 - ликвидация открытого горения. В 12:39 пожар был полностью потушен», - сказала сотрудник.

Она добавила, что в результате происшествия никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 15 человек и четыре единицы техники.