РИАМО - 11 дек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал нападки из-за границы на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает Газета.ru.

Ранее Минобороны РФ рассказало о планах зарубежных стран по дискредитации вакцины «Спутник V».

«Некоторые страны и их фармацевтические компании прибегают к не самым лицеприятным методам, чтобы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины на мировой рынок», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он подчеркнул, что в данном вопросе не должно быть конкуренции.

Первую в мире вакцину от Covid-19 сделали в России. Препарат «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве страны 11 августа 2020 года. ​

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.