РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Подольский центр занятости начал набор женщин в отпуске по уходу за ребенком на бесплатное переобучение и повышение квалификации в 2021 году, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

«В 2020 году Подольский центр занятости направил на бесплатное переобучение и повышение квалификации 62 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. В настоящее время ведется набор женщин в группы обучения на 2021 год», - говорится в сообщении.

Всего более 3 тысяч вакансий заявлено работодателями в Подольский центр занятости населения. Информацию о вакансиях, условиях работы, требованиях к соискателям, сведения о заработной плате можно узнать на сайте «Работа в России».