РИАМО - 11 дек. В топе профессий в банке вакансий в Подмосковье — полицейские, медсестры, инженеры, охранники и подсобные рабочие, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,35%. Всего в регионе 138 тысяч безработных. Максимально за год в Подмосковье было 150 тысяч безработных. На начало года их было около 115 тысяч, уточнила Фаевская.
Она отметила, что из рабочих профессий наиболее востребованы подсобные рабочие, уборщики, швеи, грузчики, водители.
«Часто вакансии, которые предлагаются, не соответствуют пожеланиям жителей. Мы работаем и с работодателями, и с жителями», - заключила Фаевская.
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