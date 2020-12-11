РИАМО - 11 дек. В топе профессий в банке вакансий в Подмосковье — полицейские, медсестры, инженеры, охранники и подсобные рабочие, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,35%. Всего в регионе 138 тысяч безработных. Максимально за год в Подмосковье было 150 тысяч безработных. На начало года их было около 115 тысяч, уточнила Фаевская.

«В банке вакансий 47 тысяч вакансий (на портале «Работа в России» - ред.), превалируют рабочие. Наибольшая потребность в кадрах - это полицейские, медсестры, инженеры, охранники. Эти профессии пользуются максимальным спросом», - сказала Фаевская.

Она отметила, что из рабочих профессий наиболее востребованы подсобные рабочие, уборщики, швеи, грузчики, водители.

«Часто вакансии, которые предлагаются, не соответствуют пожеланиям жителей. Мы работаем и с работодателями, и с жителями», - заключила Фаевская.