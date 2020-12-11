РИАМО - 11 дек. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 839 пациентов, всего Covid-19 в регионе победили 88 329 человек, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Подмосковье зафиксировано 124 984 случая коронавирусной инфекции, умерли 2407 заболевших.

В Московской области все вопросы по ситуации с коронавирусом можно задать по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30.

В Подмосковье начата вакцинация жителей от Covid-19. В первую очередь прививают врачей, педагогов, сотрудников МФЦ. Самостоятельная запись на вакцинацию откроется 15 декабря.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.