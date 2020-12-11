РИАМО – 11 дек. Российский сценарист, драматург и режиссер Виктор Мережко покидает пост председателя правления Центрального дома кино, причиной его ухода послужил конфликт, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я был председателем правления Дома кино, но сейчас написал заявление — ухожу с этой должности. Там конфликт случился, и я решил, что мне это не нужно», — отметил Мережко.

Также он рассказал, что у него была традиция встречать Новый год в Доме кино в узком кругу семьи и друзей. Теперь он отметит Новый год дома с сыном.

Драматург возглавил правление Дома кино в 1988 году и занимал этот пост более 30 лет.​​