РИАМО - 11 дек. За последние сутки в Подмосковье выявили еще 1370 случаев заражения Covid-19, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 124 984 случая инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

Также за сутки выздоровели 839 человек, а 26 пациентов спасти не удалось.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

В региональных больницах и поликлиниках лечатся пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.