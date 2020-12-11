РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. В подмосковных Котельниках наградили призеров соревнований по конному спорту по дисциплине выездка, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Соревнования по конному спорту в спортшколе «Белка» собрали более 100 участников. Ребята нарядились в сказочных персонажей и показали мастер-класс по катанию на лошадях.

«В программе «Предварительный приз для начинающих на пони» призерами стали Дарья Спиридонова, Полина Трухина, Варвара Волоскова, Дарина Урдина, Владимир Орехов, Татьяна Табачникова», - говорится в сообщении.

В программе «Предварительный приз для детей на лошадях» призы получили Юлия Янченкова, Людмила Денисова, Маргарита Чичканова. В той же программе в категории «Пони» призерами стали Полина Титаева, Евдокия Завалишина, Диана Алексеева, Елизавета Златьева, Глеб Малеев, Екатерина Груздева.