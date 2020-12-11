РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В Подольске за минувшие сутки выявили 51 новый случай коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 6 206 случаев Covid-19, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявили 1 370 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 51 случай заболевания. Всего в округе зафиксировали 6 206 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 124 984 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 407 человек. Выздоровели и выписались 88 329 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.