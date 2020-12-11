РИАМО - 11 дек. В сурдолгический центр Детского многопрофильного клинического центра Московской области поступили три новых аппарата, которые позволяют быстро и эффективно проверять слух у детей и выявлять самые разные патологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Медоборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«С помощью нового аудиометра для проведения речевой аудиометрии в игровой форме врач в течение нескольких минут проверит состояние слуха у детей с задержкой речевого развития, с подозрением на снижение слуха или с подозрением на симуляцию тугоухости», - сказала главный врач Детского клинического многопрофильного центра, главный внештатный педиатр Минздрава региона Нисо Одинаева.

По ее словам, игровая форма обследования детей позволяет быстро наладить контакт с маленькими пациентами и легко получить достоверные результаты.

Также в больнице появился прибор для скрининга по так называемым «слуховым вызванным потенциалам». Данное медоборудование позволяет проводить диагностику слуха с параметрами на уровне мировых стандартов всего за 1-2 минуты вместо обычного часа. Скрининг позволяет определить тугоухость, в том числе ретрокохлеарную форму и центральные нарушения слуха, с точностью до 100%.

«Не все дети могут спокойно сидеть на месте во время проверки слуха. Порой длительность исследования растягивалась на несколько часов – именно столько времени ребенок не давал провести диагностику», - добавила Одинаева.

Она пояснила, что с помощью клинического импедансометра с опцией видеоанимации, маленький пациент во время исследования сосредоточен на просмотре видео, его внимание зафиксировано на мониторе, а это значительно упрощает исследование.

Все исследования на новом оборудовании в сурдологическом центре проводят бесплатно, в рамках ОМС. Получить направление на него можно у лечащего врача в поликлинике по месту прикрепления, если у ребенка есть медицинские показания.