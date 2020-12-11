РИАМО - 11 дек. Столкновение трех автомобилей произошло днем в пятницу на западе столицы, предварительно, пострадал один человек, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла на Партизанской улице перед перекрестком с улицей Академика Павлова.

«Столкнулись микроавтобус ООО «Трансавтолиз» и три легковых автомобиля, перекрыта одна полоса», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадал водитель легкового авто. Детали ДТП уточняются.