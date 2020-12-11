РИАМО - 11 дек. INGRAD и компания Disney в России и СНГ предоставляют гостям столичного парка «Зарядье» уникальную возможность посмотреть фильмы «Холодное сердце» и «Король Лев» под живой аккомпанемент симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», говорится в сообщении пресс-службы INGRAD.

«12 декабря состоятся показы одного из самых успешных анимационных фильмов Disney - «Холодное сердце». Картина завоевала две статуэтки «Оскар», «Золотой глобус», премию BAFTA, а также миллионы сердец», - говорится в сообщении.

В рамках киноконцерта на сцене выступит знаменитая российская джазовая певица и актриса Анна Бутурлина. В российской версии дубляжа именно она стала голосом Эльзы, одной из главных героинь «Холодного сердца». В феврале 2019 года она вместе с актрисами дубляжа, озвучивающими Эльзу в других странах, выступила на церемонии вручения премии «Оскар», исполнив фрагмент из песни «Вновь за горизонт» на русском языке.

13 декабря Disney и INGRAD проведут показ фильма «Король Лев». Гости увидят художественное переосмысление легендарной классической анимационной истории отважного львенка по имени Симба. Оркестр под руководством известного дирижера Сергея Тарарина исполнит 19 композиций, среди которых будут как знаковые песни из оригинального анимационного фильма, написанные лауреатом премий «Оскар» и «Грэмми» композитором Хансом Циммером, так и новые композиции, написанные Элтоном Джоном и Тимом Райсом для фильма 2019 года.

Десять пригласительных билетов на две персоны INGRAD ежедневно разыгрывает в своих официальных аккаунтах в соцсетях. Участникам нужно выполнить ряд заданий, в том числе пройти викторину с вопросами о фильмах Disney.

Кроме того, в дни показов INGRAD подарит гостям уникальный шанс на исполнение новогодней мечты. На стенде компании, установленном в концертном зале «Зарядье», зрителей будут встречать яркие помощники Деда Мороза, которые угостят печеньем с предсказаниями и поделятся ссылкой на специальный сайт, где все желающие смогут написать свое заветное желание. INGRAD выберет самые добрые и искренние и исполнит их.

Партнерство INGRAD и компании Disney в России и СНГ длится уже второй год. В 2019 году компании провели киномарафон саги «Звездные войны», а также поддержали два киноконцерта Disney – «Красавица и Чудовище» и «Русалочка», которые прошли в Московской консерватории.