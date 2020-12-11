РИАМО - 11 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российское правительство на сегодняшний день не планирует вводить локдаун в стране из-за ситуации с Covid-19, передает Nation News.

«Специалисты ведут тщательный мониторинг распространения Covid-19 в РФ, обратил особое внимание Песков в комментарии журналистам», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что эпидемиологическая ситуация в России сейчас не требует введения тотальной самоизоляции для жителей.

С начала пандемии коронавируса в РФ было выявлено 2 597 711 случаев заболевания, умерли 45 893 пациентов, врачи вылечили 2 059 840 человек.​​

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.