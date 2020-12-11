РИАМО - 11 дек. Получение сертификата на предоставление технических средств реабилитации заменят в Подмосковье на выплату в 2021 году, сообщила в пятницу министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Все меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета в 2021 году сохранены в полном объеме. Также в новом году мы введем новую выплату взамен сертификата на предоставление технических средств реабилитации», - сказала Фаевская.

Размер такой выплаты составит от 1,2 тысячи до 30 тысяч рублей.

«В соответствии с законом о бюджете Московской области, министерству социального развития Московской области на 2021 год предусмотрены средства в объеме 66,5 миллиардов рублей на предоставление тех или иных мер социальной поддержки», - заключила Фаевская.