РИАМО - 11 дек. В Московской области в этом году новую выплату на детей в возрасте от трех до семи лет получают порядка 59 тысяч семей, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Новая выплата положена для малообеспеченных семей, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет включительно. На предоставление указанной выплаты в 2020 году предусмотрено 7,4 миллиарда рублей, из них более 4,9 миллиарда рублей региональных средств, уточнила Фаевская.

«Выплату получают порядка 59 тысяч семей Подмосковья, 100 тысяч детей. <...> Размер выплаты составляет 6344 рубля. Все выплаты реализованы», - сказала министр.

Она отметила, что число детей, на которых положена данная выплата, почти втрое превысило ожидания.

«Особенностью предоставления ежемесячной выплаты является отсутствие необходимости подачи одновременно с заявлением документов, подтверждающих состав семьи, наличие места жительства, а также сведения о доходах семьи», - заключила Фаевская.