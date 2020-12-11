РИАМО – 11 дек. За четыре года доля россиян, покидающих малы города, выросла на 42%, среди причин переезда они называют – работу и учебу, сообщает РБК.
По данным опроса Высшей школы экономики (ВШЭ), найти новую работу в другом регионе намерены 28 против 18% респондентов в 2016 году.
Большинство респондентов - 87% - говорят, что не получат хорошее образование в том городе, где они сейчас живут.
Еще среди причин переезда россияне называют работу. Только 39% опрошенных считают, что смогут найти хорошую работу в крупных городах.
Были опрошены 6 тысяч респондентов в возрасте от 15 до 72 лет в 59 регионах страны.
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