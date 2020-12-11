РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Жители микрорайона Заря в Балашихе стали все чаще жаловаться на холод в квартирах, в настоящий момент по обращениям проверяют работу отопительных систем, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

8 декабря поступило много жалоб по отоплению из разных домов микрорайона. В таких случаях службы выезжают на место и встречаются с жителями. 10 декабря для них провели собрание в КДЦ «Заря» с участием представителей предприятия «Тепловые сети Балашихи», УК, МособлЕИРЦ и Госжилинспекции.

«Специалисты предварительно выходили, делали замеры в квартирах и проверяли температурный режим в котельной и в домах. По результатам осмотра температура соответствует нормативам. Невзирая на это мы повторно выходим и уже более основательно проверяем индивидуально каждую квартиру, по которым были жалобы, чтобы понять причину - повлияло ли похолодание или проблема в отопительной системе», - сказала начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

По нормативам, температура в квартире должна быть не меньше 18 градусов, а в угловых комнатах – 20 градусов. В подъезде воздух должен быть прогрет минимум до 14 градусов.

На встрече с житиями обсудили и работу управляющей компании, МособлЕИРЦ, содержание пешеходных маршрутов к железнодорожной платформе Заря.