РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. На проспекте 50-лет Октября в микрорайоне Климовск Подольска заасфалтировали 260 квадратных метров основания под новую детскую площадку, ее делают по просьбе жителей, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Городская среда» Всероссийской политической партии «Единая Россия» член фракции в горсовете, муниципальный куратор партийного проекта Олег Паскарь совместно с заместителем начальника территориального управления администрации округа в микрорайоне Климовск Романом Ермаковым проверил ход работ по установке детской площадки на проспекте 50-лет Октября у дома №20.

«В ходе подготовки основания под детскую площадку сделали асфальтовое покрытие площадью 260 квадратных метров. На нем установят игровые элементы, а затем покроют основание резиновой крошкой. Также благоустроят территорию вокруг площадки. Рядом с новой площадкой сохранили часть старой», - говорится в сообщении.

Площадку устанавливают по инициативе жителей с помощью депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Павла Максимовича.