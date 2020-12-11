РИАМО - 11 дек. Около 400 подмосковных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направят на бесплатный отдых в зимние каникулы, сообщила в пятницу министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Всего в Подмосковье проживают 683 тысячи детей в возрасте от семи до 15 лет, из них 86 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации. В этом году отдохнули более 370 тысяч детей.

«В настоящее время ведется подготовка к зимним каникулам, где мы предполагаем оздоровить около 400 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - сказала Фаевская.

Она отметила, что дети будут отдыхать в трех государственных лагерях, учреждения должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии.

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