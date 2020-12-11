РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 дек. В выходные, 12 и 13 декабря, на ледовой арена имени В.А. Третьяка в Щелкове проведут три бесплатных сеанса массового катания на коньках, сообщается в официальном Telegram-канале администрации городского округа.

«Также для многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, людей с ограниченными возможностями здоровья, школьников и студентов состоится традиционный «Добрый час» - в субботу с 11:30 до 12:30», - говорится в сообщении.

Бесплатные катания пройдут: суббота - с 18:15 до 19:15, воскресенье - с 13:15 до 14:15 и с 16:15 до 17:15.

На сеансы обязательно нужно записаться заранее по телефону: 8(496)250-07-88. Тем, кто идет на «Добрый час», необходимо иметь с собой документы, подтверждающие льготу.