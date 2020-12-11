РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Почти 40 человек задержали полицейские по результатам очередного рейда в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Накануне вечером состоялся очередной рейд в рамках операции «Безопасный дом», который сотрудники Котельниковского отдела полиции провели совместно с сотрудниками администрации в микрорайоне Ковровый.

«Рейд был направлен на установление лиц без определенного места жительства, а также на выявление лиц, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации, и нарушителей масочного режима. В ходе рейда в отдел полиции было доставлено 37 человек, составлено 14 административных протоколов, один из которых за нарушение масочного режима на сотрудника торговли», - говорится в сообщении.

При проведении рейда к сотрудникам полиции обратилась женщина и сообщила, что ее сожитель угрожает ей убийством. По данному факту был задержан гражданин, который в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело.