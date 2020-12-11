РИАМО - 11 дек. Около 2,5 миллионов жителей Подмосковья получают социальную поддержку, во время пандемии власти ввели дополнительные меры соцподдержки, сообщила в пятницу министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В Подмосковье создана эффективная система мер социальной поддержки. <...> Социальную поддержку получают около 2,5 миллионов жителей Московской области», - сказала Фаевская.

Она отметила, что среди них около 750 тысяч региональных льготников - это ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Также в Подмосковье насчитывается около 500 тысяч федеральных льготников, среди них - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалиды, в том числе дети-инвалиды, лица, пострадавшие в результате радиационных техногенных катастроф.

«Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, в Подмосковье были приняты дополнительные меры социальной поддержки, а также была упрощена процедура подачи заявлений, а некоторые меры социальной поддержки продлевались автоматически», - заключила Фаевская.