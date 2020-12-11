РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске депутат горсовета Инна Горкавая вручила документы о присвоении 2-го юношеского разряда по универсальному бою призеру первенства Москвы Абидину Данилу, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Крепкая семья» Всероссийской политической партии «Единая Россия» член фракции в горсовете, муниципальный куратор партийного проекта Горкавая вместе с начальником территориального отдела по микрорайону Кузнечики Евгением Патрушевым встретилась с юными спортсменами, воспитанниками секции по универсальному бою тренера Александра Горпинко.

«Горкавая вручила документы о присвоении 2-го юношеского разряда по универсальному бою призеру первенства Москвы Абидину Данилу», - говорится в сообщении.

Также депутат пожелала ребятам удачи в реализации амбициозных планов и получении медалей на соревнованиях всех уровней.