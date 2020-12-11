РИАМО - 11 дек. В Москве за 10 лет высадили порядка 800 тысяч деревьев и более 8,5 миллиона кустарников, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

«С 2011 года в Москве в рамках городских программ высадили порядка 800 тысяч деревьев и более 8,5 миллиона кустарников», - сказал Кульбачевский в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что за весь период проведения акции «Миллион деревьев», которая была запущена в 2013 году, в Строгине высадили порядка 130 тысяч деревьев и 4 миллиона кустарников.

«В течение 2020 года в столице высажено более 70 тысяч деревьев и порядка 1,3 миллиона кустарников», - подвел итог глава департамента. ​