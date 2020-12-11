РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. В подмосковных Люберцах в текущем году для детской школы искусств №3 закупили девять фортепиано и рояль на сумму свыше семи миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы местного отделении партии «Единая Россия».

В целях контроля осуществления государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско посетил детскую школу искусств №3 на улице Электрификации.

«Дмитрий Дениско уточнил, что средства, выделенные по государственной программе на оснащение школы искусств музыкальными инструментами, реализованы полностью. Приобретены девять фортепиано и рояль на сумму 7,3 миллиона рублей. Депутат подчеркнул, что именно дополнительное образование дает возможность ребенку развивать творческие способности, приобрести дополнительные знания, умения и навыки», - говорится в сообщении.

Руководитель образовательного учреждения Инна Соколова рассказала депутату, что история школы началась в 70-х годах, когда открылась музыкальная студия, в которой работал известный композитор Микаэл Таривердиев. Официальное открытие музыкальной школы состоялось в 1975 году.

В настоящее время в школе получают дополнительное образование около 400 учеников, которые имеют возможность посещать такие отделения как: художественное, музыкальное, хореографическое, театральное и отделение дошкольного образования.