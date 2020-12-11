РИАМО - 11 дек. Завод «Р-Фарм» по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» строится в технополисе «Москва», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по созданию завода для производства первой российской вакцины от Covid-19.

«Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску отечественной вакцины против Covid-19. В ближайшие недели в технополисе «Москва» будет открыт современный фармацевтический завод, мощностей которого хватит на проведение вакцинации не только москвичей, но и жителей десятков других субъектов Российской Федерации», – сказал Собянин.

Для размещения производства выбрали одну из лучших производственных площадок Москвы – ОЭЗ «Технополис «Москва» на Волгоградском проспекте. Площадь завода составит 27 тысяч квадратных метров, предприятие даст городу порядка 500 рабочих мест. В производство будет инвестировано 10 миллиардов рублей.

Первые упаковки вакцины планируется выпустить в январе 2021 года. С выходом на полную мощность фармзавод будет производить до 10 миллионов доз вакцины в месяц.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.