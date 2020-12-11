РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске разыскивают свидетелей наезда иномарки на 48-летнюю женщину, ДТП произошло 10 декабря на Красногвардейском бульваре, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск устанавливает свидетелей дорожно-транспортного происшествия. 10 декабря в 8:05 на Красногвардейском бульваре в районе дома №29 автомашина Toyota Camry совершила наезд на 48-летнюю женщину. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение Подольской городской клинической больницы», - говорится в сообщении.

Свидетелей просят позвонить по телефону: 8(496)754-36-01, 8(977)302-35-66, 8(496)754-66-38 в дежурную часть.