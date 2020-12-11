РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым в пятницу вручили ключи семи обманутым дольщикам корпуса №4 ЖК «МАРЗ» в деревне Федурново, всего до конца текущего года выдадут 247 ключей от квартир в этом корпусе, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

К проектированию пяти домов в ЖК «МАРЗ» приступили в 2006 году, а в 2008 году начались стройработы и продажа квартир. В 2015 году «Русский строительный банк», через который шло финансирование объекта, обанкротился, и возведение двух корпусов было приостановлено, а в 2018 году застройщик заключил договор о финансировании с банком «Держава», в июне возобновили строительные работы. 19 ноября было получено разрешение от министерства жилищной политики региона на ввод 4-го корпуса.

«Программа 2020 года по решению проблем обманутых дольщиков в этом году мы завершаем с перевыполнением. В январе этого года губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение вручить 15,5 тысячи ключей жителям Подмосковья, из них уже 14,5 тысячи человек начинают въезжать в свои квартиры. Сегодня мы начинаем вручение ключей и вашему жилищному комплексу. Хочется сказать огромное вам спасибо за ваше терпение и за вашу инициативу», - сказала Федотова.

Вместе с Юровым она вручила дольщикам ключи от семи квартир и отметила символичность того, что вручение они начинают именно перед Новым годом.

«Наконец-то уйдут все неприятности и наступят хорошие долгожданные хлопоты, связанные с подбором мебели, выбором обоев, поэтому всем хочу пожелать добра, уюта в ваших квартирах и всего самого хорошего», - заключила Федотова.

По окончании торжественной части дольщики вместе с Федотовой и Юровым осмотрели свои квартиры и подписали акты приема-передачи. Остальные собственники (всего их около 247) получат ключи до конца декабря.

По словам Юрова, еще 3 года назад проблема обманутых дольщиков Балашихи была одной из самых острых - более 5 тысяч семей оставались без квартир, за которые они заплатили деньги, долгое время платили кредиты, но не получили в срок.

«Благодаря огромной работе, проведенной по поручению губернатора, мы сегодня вплотную подходим к тому, что эта проблема будет решена. Еще одной победой стал корпус №4 ЖК «МАРЗ». В настоящий момент проходит итоговую проверку в Госстройнадзоре и корпус №5. Рассчитываем, что уже в I квартале 2021 года он тоже будет введен и мы торжественно вручим долгожданные ключи», - отметил Юров.