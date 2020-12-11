Хочу срубить елку в лесу. Что мне за это будет?

Если человек самовольно срубил не принадлежащее ему дерево, будь то елка, сосна или береза, по закону его ждет наказание. При этом ответственность будет зависеть от того, где именно совершено правонарушение: на землях лесного фонда или на остальной территории общего пользования.

По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Олега Черкасова, за рубку деревьев в лесу предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) в виде штрафа от 3 тысяч до 4 тысяч рублей для физлиц.

Если вместо топора использовать, например, бензопилу или другую технику, штраф вырастет до 4 тысяч – 5 тысяч рублей, а елку конфискуют. Аналогичный штраф и конфискация предусмотрены в случае, если человек срубил дерево в лесопарке.

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