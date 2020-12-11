Хочу срубить елку в лесу. Что мне за это будет?

Рубка на землях лесного фонда
Если человек самовольно срубил не принадлежащее ему дерево, будь то елка, сосна или береза, по закону его ждет наказание. При этом ответственность будет зависеть от того, где именно совершено правонарушение: на землях лесного фонда или на остальной территории общего пользования.
По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Олега Черкасова, за рубку деревьев в лесу предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) в виде штрафа от 3 тысяч до 4 тысяч рублей для физлиц.
Если вместо топора использовать, например, бензопилу или другую технику, штраф вырастет до 4 тысяч – 5 тысяч рублей, а елку конфискуют. Аналогичный штраф и конфискация предусмотрены в случае, если человек срубил дерево в лесопарке.
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Рубка на землях общего пользования
Административная ответственность за рубку деревьев, расположенных на землях общего пользования, в том числе на муниципальных, устанавливается законами субъектов РФ.
Так, например, Кодексом Московской области об административных правонарушениях для физлиц предусмотрена ответственность в виде штрафа за каждое срубленное дерево или куст в размере от 1 тысячи до 2,5 тысячи рублей. В Москве штраф составит от 4 тысяч до 4,5 тысячи рублей, уточнил ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Кокорев.
Уголовная ответственность
Если ущерб лесным насаждениям или деревьям, растущим в городской черте (в лесопарке, парке, на аллее и т. п.), превышает сумму в 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Штраф составит до 500 тысяч рублей (или размер заработной платы за период до трех лет). Другие виды наказаний – исправительные, обязательные или принудительные работы и даже лишение свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.
Размер ущерба определяется в соответствии с таксами и методикой, установленной постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730. Так, за вырубку ели диаметром ствола более 12 см может наступить и уголовная ответственность, предостерег юрист. В этом случае размер ущерба определяется как 50-кратная стоимость древесины деревьев хвойных пород, исчисленная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов (ставки зависят от региона).
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Рубка на частных землях
Если дерево будет срублено на территории, которая принадлежит определенному лицу, то возможна квалификация этого деяния по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, говорит Черкасов. При ущербе менее 5 тысяч рублей ответственность наступает по статье 7.17 КоАП РФ. Штраф составит от 300 до 500 рублей.
Если же собственнику был причинен ущерб в размере более 5 тысяч рублей, по статье 167 УК РФ нарушителю грозит штраф до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев. Другие наказания предусматривают исправительные, обязательные либо принудительные работы, арест до трех месяцев или даже лишение свободы на срок до двух лет.
Размер ущерба устанавливает экспертиза, уточнил Павел Кокорев. Она дает заключение о стоимости поврежденного имущества, в частности дерева, спиленного или поврежденного, например, соседом.
Кто может заметить правонарушение
Помимо полиции, которая регулярно патрулирует лесопарки, находящиеся в городской черте, нарушение могут заметить представители лесничеств, которые по закону должны наблюдать за состоянием деревьев и следить за незаконными рубками. Также это могут быть волонтеры, соседи и другие граждане.
Где можно срубить елку
По словам Олега Черкасова, единственное место, где можно срубить дерево законно – это свой участок.
Также в последнее время появились специальные места, где рубка дерева к Новому году преподносится как особое зимнее развлечение. Там тоже можно самостоятельно срубить ель на законных основаниях. В прошлом году это можно было сделать в питомниках в Дмитровском и Раменском округах, стоимость дерева варьировалась от 300 до 700 рублей в зависимости от размера.
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