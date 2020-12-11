РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске в ходе проверки гипермаркета и пивного магазина выявили недостатки в сертификации и маркировке, а также отсутствие документации на поставку рыбной продукции, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Народный контроль» Всероссийской политической партии «Единая Россия» член фракции «Единая Россия» в горсовете, муниципальный куратор партийного проекта Сергей Кулев, представитель Торгово-промышленной палаты (ТПП), МГЕР Подольска и его помощники побывали в торговых организациях. Для предупреждения возникновения заболеваний, связанных с употреблением некачественных пищевых продуктов в новогодние и рождественские праздники, проверяли наличие сертификатов и деклараций качества рыбной продукции.

«В ходе проверки в гипермаркете «Ашан» на улице Большой Серпуховской, 45, обнаружили несоответствие сведений, указанных в сертификате и маркировке. В пивном магазине «Житнев» на улице Большой Серпуховской, 28, отсутствовала документация на поставку рыбной продукции. Представитель ТПП проконсультировал сотрудников торговых организаций о порядке устранения выявленных нарушений», - говорится в сообщении.

Устранение нарушений Кулев взял под личный контроль.