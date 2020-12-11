«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни?
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«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни? (1/0)
Начнем с простого! «Кабы не было зимы, а все время лето...»
«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни? (2/0)
Вспоминаем песню про то, как надо (или не надо) отмечать Новый год — «С первого и по тринадцатое» группы «Несчастный случай». Что, по мнению автора, обязательно должно лежать в салате?
«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни? (3/0)
Очень прилипчивая песня! «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем. А (…) мой перевернули дом». Что пропущено?
Фото Pavlina Jane © flickr.com
Смешливые девчушки
Нет.
Веселые зверушки
Точно, зверушки.
Забавные старушки
Нет.
Прекрасные пастушки
Нет.
«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни? (4/0)
Вопрос для самых внимательных! Какая погода в песне Мумий Тролля «С Новым годом, крошка»? Снег-то идет?
«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни? (5/0)
Знаменитая Last Christmas существует в сотне исполнений. Попробуйте угадать, кто ее НЕ пел?
«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни? (6/0)
Еще один вопрос на логику и хорошую память! Помните, у Софии Ротару: «А белая зима началась внезапно, вышла и метет, метет, метет...» Когда, по песне, это происходит?
Фото © pixabay
В начале декабря
Нет, Ротару поет: «А я решу сама, что мне делать завтра. А завтра — Новый год!»
31 декабря
Точно. «А я решу сама, что мне делать завтра. А завтра — Новый год!»
1 января
Нет, Ротару поет: «А я решу сама, что мне делать завтра. А завтра — Новый год!»
«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни? (7/0)
«У леса на опушке жила зима в избушке. Она (…) солила в березовой кадушке». Что солила?
«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни? (8/0)
Вспоминаем песню из фильма «Чародеи»! Чтобы мечта сбылась, что должно произойти, «пока часы двенадцать бьют»?
Должна растаять снежинка на ладони
Наоборот! «Если снежинка не растает… пока часы двенадцать бьют».
Не должна растаять снежинка на ладони
Конечно. Лайфхак: в варежках не тает дольше.
Должен явиться Дед Мороз
Нет, секрет в нетающей снежинке.
Должны явиться три белых коня
Нет, про коней было в другой песне. А секрет в нетающей снежинке!
«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни? (9/0)
Два года назад Семен Слепаков написал песню «Тяжелый год» — как будто предчувствовал 2020-й. Давайте споем! «Это был тяжелый год. Был он тяжелей, чем тот...»
«Непонятно только всем — этот год, он был зачем?»
Действительно, непонятно. Но в песне такого не было.
«Хоть бы он ушел скорей, и закрыл покрепче дверь».
Вот уж правда. Но это не из песни.
«Долго думал наш народ: как спровадить этот год?»
В песне этого не было.
«Неожиданно нам всем много он принес проблем».
Но приходит новый год — он нам счастье принесет!
«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни? (10/0)
Песенка про пять минут: «На часах у нас двенадцать без пяти! (...) уже, наверное, в пути». Кто в пути?
«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни? (11/0)
Напоследок — незабвенная «Дискотека Авария». «Ждать уже недолго, скоро будет елка, только мало толка...» Какой строки нет ни в одном из вариантов припева?
Гринч
Вы угадали довольно мало песен. Похоже, Новый год не относится к числу ваших любимых праздников. Или вы просто всегда на своей волне, и популярная культура прошла мимо вас.
Человек-праздник
Основные новогодние песни вы знаете, но на деталях не заморачиваетесь. И правильно, главное, чтобы было весело!
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