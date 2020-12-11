РИАМО - 11 дек. Группа компаний «ХимРар», чье производство располагается в Химках, совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) объявили об увеличении производства первого российского препарата против коронавирусной инфекции «Авифавир», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выпуск препарата увеличен в два раза и достигает 200 тысяч упаковок в месяц. Однако вскоре и это число вырастет вдвое.

«В данный момент Минздрав России рассматривает заявки, поданные ГК «ХимРар» и РФПИ на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства. После получения разрешений Минздрава уже к началу 2021 года количество выпускаемого антикоронавирусного препарата может быть увеличено до 400 тысяч упаковок в месяц и более», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Таким образом, все больницы и поликлиники России будут обеспечены данным медикаментом. Также производитель в дальнейшем планирует экспортировать лекарство за границу.

«Авифавир» (МНН: фавипиравир) — один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса, и первый в мире препарат с активным действующим веществом фавипиравир, зарегистрированный для лечения Covid-19.

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11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.