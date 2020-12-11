РИАМО - 11 дек. Продавцов неэкологичное топлива в Москве оштрафовали больше чем на 29 миллионов рублей за десять лет, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

«За десять лет инспекторским составом департамента качество моторного топлива проверено на 616 АЗС. Отобрано более 1,8 тысячи проб моторного топлива, из которых 135 не соответствовали экологическим требованиям. К административной ответственности привлечено 67 виновных лиц, сумма штрафных санкции составила более 29 миллионов рублей», - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что за 2020 год в отношении АЗС проверки не проводились, но по результатам рассмотрения жалоб граждан в Москве провели 15 мероприятий по контролю и отобрали 44 пробы моторного топлива. Нарушений в данных пробах не выявили.

«Для информирования населения на сайте департамента размещен список АЗС, реализующих моторное топливо, не соответствующее экологическим требованиям. По состоянию на 1 декабря 2020 года в него включены 28 АЗС», - добавил глава департамента.