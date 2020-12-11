РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Российская вакцина «Гам-КОВИД-Вак» начала поступать в Балашиху, для вакцинации в городском округе подготовили шесть пунктов, оборудованных морозильными камерами, которые поддерживают оптимальную температуру для хранения препарата, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Один из центров вакцинации открыли в поликлинике №5 на улице Баландина. Его посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«На сегодняшний день в области привито уже более 5 тысяч человек из категории риска. И, надеемся, что с нового года эта система заработает в полном объеме, и будут поступать заявки не только от групп риска, но и от жителей, желающих провести вакцинацию добровольно. Цель всего этого – создание коллективного иммунитета», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что это очень важное начало, которое в скором времени будет приносить свой результат в том числе и в Балашихе.

В Балашихе от коронавируса привили 250 человек. Вакцинация доступна для жителей старше 18 и младше 60 лет, первыми прививают тех, кто находится в особой группе риска: врачей, педагогов, соцработников, тех, кто трудится в транспортной сфере, силовых структурах, МФЦ, в отрасли ЖКХ и энергетики.

Чтобы привиться, необходимо сначала сдать тест на антитела к Covid-19. Сдать кровь на иммуноферментный анализ можно в 14 поликлиниках Балашихи. Вакцинация показана только жителям, в организмах которых нет антител к коронавирусу.

Нельзя делать прививку во время острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострения хронических болезней, во время беременности, периода лактации, сильных аллергических реакций. Для их исключения перед вакцинацией пациентов осматривает терапевт.

«Контролировать свое самочувствие после вакцинации от коронавируса жителям предлагают с помощью дневника самонаблюдения на портале госуслуг. В нем нужно отражать данные о состоянии своего здоровья после прививки. Они автоматически отправляются в Минздрав России.

Всего в Подмосковье планируют развернуть более 90 пунктов вакцинации от Covid-19. Она будет проходить в два этапа. Через 21 день после первой прививки препарат нужно ввести повторно. После этого иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.