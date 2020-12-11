РИАМО - 11 дек. На встрече президента РФ Владимира Путина с правозащитниками была озвучена идея создания в стране аналога Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), глава государства поддержал ее, пишет в пятницу газета «Известия».

Как отметил почетный президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский, в обществе сложилось убеждение, что нынешняя система контроля в уголовно-судебном производстве не может обеспечить контроль за правосудием. Для этого он предложил организовать структуру российского суда по правам человека.

«Ваша идея по созданию российского суда по правам человека — просто нужно проработать. Вы же правильно сказали, что такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определенной системы. Это то же самое. Но в принципе, мне кажется, идея сама по себе правильная», - сказал Путин.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов подчеркнул, что данную инициативу нужно поддержать, так как эта сфера на сегодняшний день монополизирована ЕСПЧ, а европейский суд часто принимает политически мотивированные решения.

Он пояснил, что для создания российского суда по правам человека в Конституцию страны необходимо будет внести две поправки.

«Этот институт должен быть там упомянут, а также прописано, что его деятельность регулируется конституционным законом, потому что судебная система в РФ имеет свое правовое регулирование», - уточнил Емельянов. ​