РИАМО - 11 дек. На западе столицы задержан мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

«По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2020 года мужчина, являющийся педагогом дополнительного образования одной из школ на западе Москвы, совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки», - говорится в сообщении.

Ребенок рассказал о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Мужчине 1976 года рождения предъявили обвинение. Его проверят на причастность к совершению других возможных аналогичных преступлений.