РИАМО - 11 дек. В следующем году в Москве сформируют восемь новых особо охраняемых природных территорий общей площадью 280 гектаров, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Он напомнил, что в 2020 году в Москве было образовано 26 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью порядка 1,77 тысячи гектаров.
На сегодняшний день общая площадь особо охраняемых природных территорий в столице составляет более 19 тысяч гектаров.
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