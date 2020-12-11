РИАМО - 11 дек. За последние сутки в столице госпитализировали 1612 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 444 заболевших, сообщает московский оперштаб.

Также за последние 24 часа в столице подтверждено 7215 новых случаев заражения Covid-19.

«13,1% среди заболевших - дети, 40,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все они и те, кто с ними контактировал находятся под контролем врачей.

С начала пандемии в городе выявили 679 193 случая Covid-19, выздоровели 518 889 человек, умерли 9722 заболевших.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.